Каравай Минской области на сегодня весит более 1 миллиона 845 тысяч тонн

Четыре хозяйства уже завершили уборку хлебной нивы. Например, в Логойском, Воложинском и Солигорском районах обработано более 95 % площадей. В целом же новый урожай хлеборобам центрального региона удалось убрать с 6 % полей. Самый большой каравай на сегодня в Слуцком районе. Там намолочено свыше 151 тысячи тонн зерна. Немного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии убрали более 145 тысяч тонн. Далее идет Несвижский район - намолочено свыше 140 тысяч тонн.

Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров Дзержинский и Минский районы. Там зерновые дают по 55 центнеров с гектара. В целом же средняя урожайность по области 40 центнеров.



