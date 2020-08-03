Каравай Минской области набирает вес. Сейчас намолочено более 743 тысяч тонн зерна

Аграрии убрали 38 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрано более 85 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого района - у них почти 73 тысячи. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили 65 тысяч тонн зерна.

Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 65 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий район - 55 центнеров. В тройке лидеров также Минский и Дзержинский районы с одинаковой цифрой: 51 центнер с гектара. Средняя урожайность по области 40 центнеров.



