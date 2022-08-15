Каравай страны более 5 миллионов тонн зерна, убрано две трети площадей, в лидерах южные регионы

Вес нашего каравая-2022 более 5 миллионов тонн зерна. Уборочная не сбавляет темпов, при этом главный акцент на качество. Средняя урожайность даже выше прошлогодней - около 40 центнеров с гектара. Залог успеха - соблюдение технологий и дисциплина. Хлеборобы не жалеют сил - каждый день аграрии ставят новые трудовые рекорды. Николай Скинтиян продолжит.

В полях почти 20 лет. Андрей Гуз пришел в хозяйство "Маложинский" сразу после школы - свой комбайн ни на что не променяет. В передовиках почти каждый сезон, а в этом году и вовсе стал первым двухтысячником в регионе. Говорит, жатва-2022 складывается удачнее, чем предыдущая.

Погода не подвела, что самое главное, поэтому все хорошо. Оцениваем на все сто процентов. Ни одного дня не было каких-то серьезных поломок. Андрей Гуз, старший комбайнер ОАО "Маложинский"

Песни, снопы колосьев и каравай. А еще подарки и слова благодарности. Поздравить двухтысячника приехало руководство завода "Гомсельмаш". Машиностроительный гигант чествует передовиков жатвы по всей стране.

Мы продолжим это в зависимости от ситуации. Видим, что это полезно, люди заинтересованы, от них чувствуется ответная реакция. Нам приятно поговорить с теми людьми, которые передовики на нашей технике, услышать, что они хотят. Дмитрий Афанасьев, директор центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш"

Под зерновые в "Маложинском" выделили 3 300 гектаров – уже через пару дней все будет убрано. В полях работают 5 комбайнов.

У нас по колосовым ячмень, овес, тритикале, пшеница, рожь. Уже осталось убрать тритикале 200 гектаров и овса 150 гектаров. Тимофей Стасюлевич, исполнительный директор ОАО "Маложинский"

Новинка сезона – озимый ячмень. Эксперимент удался – в этом году его посеют еще больше. Зерновыми в хозяйстве тоже довольны – урожай на уровне.





Урожайность - 27 центнеров с гектара. Для района крепкий показатель. Жатва в хозяйстве почти завершена, однако работы впереди много. Аграрии уже приступили к севу озимых культур.

Кипит работа и на западе страны. В хозяйстве "Черлена" уже 8 лет трудится Юрий Уланович. Водитель первым в области доставил на сушильные комплексы 3 тысячи тонн зерна. Цифра впечатляющая, но и сил потрачено немало.

Где-то проезжаю 100 километров, а провожу 100, 150, 200 тонн зерна в день. Утром выезжаем рано, тоже стараюсь дотемна. Приезжаю - уже темно. 3 тысячи тонн получилось, урожай хороший в этом году. Юрий Уланович, водитель ОАО "Черлена"

Сегодня в хозяйстве «Черлена» день богат рекордами. Лидерскую эстафету подхватил коллега-комбайнер. Александр Кореневский намолотил свою вторую в этом сезоне тысячу тонн зерна. Уже убрано чуть больше половины площадей, а значит рекорд не последний.





Работаем, потому что нужно хлеб убирать в первую очередь. А уже по ходу движения получаем награды и намолот тонн. Немножечко есть трудности с полеглостью хлебов, но боремся, сражаемся. Получается вроде бы не плохо. Погода помогает нам, сопутствует. Хорошая погода и хороший урожай. Александр Кореневский, механизатор ОАО "Черлена"

Урожай в хозяйстве действительно хороший. Убирают 60 центнеров с гектара, это на порядок выше прошлогоднего. Таких хлебов, по словам главного агронома Ивана Шекроты, здесь ожидали. Строгое соблюдение сроков и технологий принесло долгожданный результат.

Все работы заключаются в том, чтобы качественно провести подготовку почвы, то есть, вспахать вовремя, затем посеять в определенные сроки. Конечно, немаловажную роль играет защита, подкормки. Иван Шекрота, главный агроном ОАО "Черлена"