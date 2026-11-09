Кардиохирурги Беларуси выполнили сложнейшую операцию на сердце с использованием 3D-моделирования

Белорусские кардиохирурги провели уникальную для мировой практики операцию: пациенту провели резекцию миокарда, удалив рекордный для трансаортального доступа объем ткани - почти 36,5 грамма.

Ни для кого не секрет, что сердце - это самый главный человеческий орган, от работы которого зависит вся система жизнеобеспечения. Признаки заболеваний, которые еще вчера считались классическими, сегодня приобрели совсем иной характер. Как отмечают медики, лишь в 15 % случаев болезнь проявляет себя так, как описано в учебниках, все остальное - малосимптомное течение, где стандартные медицинские подходы уже не так эффективны.

Кардиохирурги столкнулись со сложнейшей диффузной формой гипертрофической кардиомиопатии. Проще говоря, утолщение мышечной стенки левого желудочка захватило не отдельный участок, а практически весь объем органа, из-за чего нарушался отток крови.

Кардиохирурги создали точную 3D-модель сердца пациента, чтобы детально спланировать предстоящую операцию. Через аорту без дополнительных разрезов на верхушке сердца врачи иссекли 36,3 грамма избыточного миокарда, это свыше 10 % от исходной массы сердца. Прежний мировой максимум составлял 32 грамма. К слову, технологию 3D-моделирования в центре применили уже более 300 раз.

Вячеслав Угоревич, пациент: "Операция прошла семь дней назад. На данный момент чувствую себя хорошо, готов хоть в космос лететь".

Если посмотреть на кардиохирургию в целом, тенденция очевидна: болезни молодеют, а значит, медицина обязана опережать время. РНПЦ "Кардиология" развивается сразу по нескольким направлениям: от высокотехнологичных операций через небольшие разрезы до трансплантации сердца.

Евгений Костюкович, врач-кардиохирург РНПЦ "Кардиология": "Медицина - это весьма индивидуальный процесс. И доктор подбирает лечение каждому пациенту индивидуально. Если у пациента и у доктора будет контакт, тогда успех будет у двоих".

Еще один яркий пример - метод оптической когерентной томографии. Кардиохирурги визуально оценивают коронарные артерии изнутри с помощью инфракрасного света. Технология позволяет врачам увидеть детальные структуры внутри артерии, включая состав бляшки, стенки сосуда и расположение стента.

Валерий Стельмашонок, завотделением интервенционной кардиологии, рентгеноэндоваскулярный хирург РНПЦ "Кардиология": "При помощи этой технологии мы верифицировали проблему там, где она была не видна. Мы провели лечение этой проблемы, коррекцию и мы провели контроль, насколько эффективно мы выполнили нашу манипуляцию".

Но ювелирная операция - это лишь половина победы. Самый уязвимый этап - первые часы после вмешательства, когда пациент находится в реанимации. Здесь за его жизнь борются не только люди, но и умные системы мониторинга.

Елизавета Мищанчук, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ "Кардиология": "Пациент в раннем послеоперационном периоде стабилизируется в отделении анестезиологии и реанимации. Здесь мы осуществляем уход в раннем послеоперационном периоде с третьих суток и далее в зависимости от тяжести пациента".

Завотделением реанимации № 2 РНПЦ "Кардиология" Дмитрий Прибыток рассказал, что в отделении имеется аппарат искусственной вентиляции легких высокого экспертного класса, а также оснащение для механической поддержки кровообращения, ЭКМО, внутриортальная баллонная контрпульсация.

Сегодня РНПЦ "Кардиология" остается в Беларуси ведущим центром по кардиохирургическим вмешательствам. Здесь ежегодно выполняют около 5 тыс. операций на сердце и сосудах.