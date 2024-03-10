Кардиологи Минска побывали на экскурсии в Доме радио

Как "пульсируют" радиоволны, а "сердца настраиваются" в унисон с оркестром. Экскурсию по закулисью Дома радио провели для кардиологов столицы.

Медработники Республиканского научно-практического центра оценили технические возможности студии звукозаписи, ощутили адреналин прямого эфира и даже погрузились в прошлое. В ретрофонотеке, например, услышали легендарные голоса Юрия Левитана и Янки Купалы. Хранит "библиотека звуков" и записи коллег, в том числе заслуженного врача Беларуси, кардиолога Юрия Островского. Всего же в фондах около 95 тыс. пленочных записей. А это более 130 тыс. часов или 15 лет беспрерывного аудио.