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Кардиологическое отделение Смолевичской районной больницы заработало в штатном режиме
В Беларуси ситуация с COVID-19 стабилизируется. Число выздоровевших значительно увеличивается. Больницы продолжают выходить из красной зоны - медучреждения проходят комплексную санобработку и возобновляют работу с плановыми пациентами. Так, с сегодняшнего дня Гомельский областной клинический онкодиспансер будет оказывать помощь пациентам онкологического профиля.
В штатном режиме заработало и кардиологическое отделение Смолевичской районной больницы. Поэтапно здесь выводят из красной зоны и хирургический корпус. Он возобновит плановую работу, когда выпишется последний пациент с диагнозом COVID-19.
На сегодняшний день есть тенденция к снижению заболеваемости. Это мы ощущаем по нашему стационару. Мы уже сократили из 128 коек 36 и сейчас рассматриваем вопрос о сокращении до конца месяца еще 25 коек.
Планируется, что уже к 1 декабря в Смолевичской больнице останется не более 50 коек для пациентов с коронавирусом.
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