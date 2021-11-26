Кардиологическое отделение Смолевичской районной больницы заработало в штатном режиме

На сегодняшний день есть тенденция к снижению заболеваемости. Это мы ощущаем по нашему стационару. Мы уже сократили из 128 коек 36 и сейчас рассматриваем вопрос о сокращении до конца месяца еще 25 коек.

Александр Мысливчик, заместитель главврача Смолевичской центральной районной больницы