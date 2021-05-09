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Карен Шахназаров из рассказов своего отца знает, как выглядел послевоенный Минск

После Победы над фашизмом нашему народу предстояло возродить страну из руин и пепла, заново отстроить жизнь.

Известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров знает, как выглядел послевоенный Минск, из рассказов своего отца. Он принимал участие в освобождении нашей страны. Поэтому Беларусь и ее роль в борьбе с нацизмом для его семьи имеет особое значение.

Белорусы имеют в моей памяти особое значение, потому что мой покойный отец освобождал Минск. Он говорил, что одним из самых страшных впечатлений о войне был момент, когда они вошли в освобожденный Минск. Это представляло ужасную картину, то, что сделали с Минском, каким он был. 20 лет папе было. Он был одним из тех, кто принимал участие в освобождении Минска и Беларуси.9 Мая мы, наверно, должны помнить еще и о тех, кто восстанавливал страну, о том, как быстро это было сделано.Также ветеранам пожелал бы здоровья, белорусам я пожелал бы помнить о той огромной роли, о тех жертвах, которые белорусский народ положил на алтарь борьбы с нацизмом.
Карен Шахназаров,кинорежиссер, сценарист (Россия)


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