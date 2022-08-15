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Карьера наркоторговца длиною в месяц закончилась сроком более 10 лет
Карьера длиною в месяц закончилась тюремным сроком более чем на десяток лет. Суд в Минске огласил приговор по делу о распространении наркотиков. Обвиняемый - 35-летний ранее судимый житель столицы. По материалам дела, фигурант работал на виртуальный магазин по продаже запрещенных веществ. Во время задержания (а на тот момент мужчина официально нигде не работал) у него нашли и изъяли более 11 граммов альфа-ПВП, 5 граммов мефедрона и 7 таблеток препарата с психотропом - клонозепам. Все это обвиняемый забрал из тайника, расфасовал на разовые дозы и сделал новые закладки для потребителей. В суде добавили, что во время разбирательств фигурант вину в сбыте крупной партии психотропных веществ в составе группы не признал, согласившись лишь с тем, что дурман сам употреблял. С обвинением не согласна и супруга обвиняемого - сегодня она пришла в зал суда, чтобы услышать окончательный вердикт.
Суд Московского района посчитал, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора по части 1-й и части 4-й наркостатьи. Если решение Фемиды не будет обжаловано (а этим правом обвиняемый, не исключено, воспользуется) ближайшие 14 лет мужчина проведет в колонии строго режима и должен будет выплатить штраф 3 200 рублей.
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