Карманный гид II Европейских игр поможет ориентироваться

О высоких технологиях большого спортивного форума. Как управлять сложной системой взаимодействия транспорта, медслужб, безопасности, аккредитации с одного компьютера? А также как купить билет в три клика? Ксения Лебедева протестировала карманный гид II Европейских игр.

Ориентироваться во всем, что происходит с 21 по 30 июня во время II Европейских игр поможет карманный гид. Это официальное мобильное приложение. Назвали просто - "Минск 2019". Чем оно полезно? Скачав его, пользователи из любой страны получат полную информацию о событии. Здесь и свежие новости, и адреса спортивных площадок с расписанием соревнований, информация о странах и спортсменах. Работает как на Android, так и на iOS, поэтому без личного гида в эти спортивные 10 дней никто не останется. Кстати, приложение бесплатное.





Создано так, чтобы пользователь, интуитивно выбирая строки, получил нужную информацию в три клика. Здесь же можно купить билеты, выбрать экскурсионные туры и официальную продукцию Игр.

Александр Гвоздь, разработчик IT-компании: "Вкладка "интересы" позволяет настроить свою собственную ленту. Для этого мы нажимаем кнопку "начнем". Здесь можем выбрать виды спорта, новости по которым нам интересны. Удобно для тех, кто хочет следить за достижениями конкретной страны или виду спорта.

Мы решили сами протестировать приложение "Минск 2019". Открыли его, выбрали расписание, пойдем на дзюдо - нам указывает на "Чижовка-Арену". Проложил путь. Ну, мы пошли".

Действительно приложение простое в использовании. Выбрать вид спорта и купить билеты на нужные соревнования - запросто. Маршрут можно проложить в любых картах и выбрать либо пешую прогулку, либо добраться на автомобиле.

Если приложение - это технология для пользователей, то для организаторов существует своя глобальная. Ее называют мозгом игр. Состоит из модулей, каждый из которых отвечает за отдельное направление. Информация собирается вплоть до группы крови всех прибывших. Чтобы при необходимости медицинской помощи промедления не было.

Оригинальным дополнением к приложению "Минск 2019" станут 3D-модели спортивных площадок. Они помогут гостям выбрать билет с нужным обзором. А также чат-бот - он доступен в популярных мессенджерах. Лисенок Лесик ответит на любой вопрос - ведь готов стать незаменимым виртуальным помощником на время II Европейских игр.