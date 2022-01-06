Карнаухов: В основе всех цветных переворотов лежит спланированная террористическая атака на суверенное государство

Давайте будем реалистами. То, что происходило в Беларуси, это была четко спланированная диверсионная террористическая атака на суверенное государство. Все остальное - сопли, которые нужно вытереть тем, кто их распускает, и идти дальше. Нет никаких народных митингов, нет никаких народных восстаний, чушь это собачья. Надо давно научиться смотреть реально на то, что происходит. Нас атакуют, а мы стесняемся защищаться, мы на цыпочках подходим и говорим: "Вы не против, если мы уберем ваш ствол от нашей головы?" Почему мы так относимся к государственной безопасности? Нужно всем немного очнуться, у нас старые лекала обеспечения госбезопасности больше не работают! На Украине КГБ профукал госпереворот и стал на сторону тех, кто сегодня разрывает Украину на куски. То же самое было в других странах, то же самое происходит сейчас в Казахстане. Нужно менять подходы к обеспечению госбезопасности. Кстати говоря, сигнал Беларуси и России, который просто кричит нам: очнитесь, делайте все, чтобы отстоять вашу страну.

Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России