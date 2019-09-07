Карнавал, фейерверк и еще множество сюрпризов в праздничном Бресте

Карнавал, фейерверк и еще множество сюрпризов. Один из старейших городов Беларуси отмечает тысячелетие. Брест продолжает получать поздравления с такой круглой датой. Здесь все выходные будет царить атмосфера праздника. Юбилей - грандиозное событие не только для брестчан, но и для многочисленных гостей города. На различных концертных площадках выступят сотни артистов и коллективов. Самые яркие события освещает команда Агентства теленовостей.