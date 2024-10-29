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Карпенко с полоцкими пограничниками обсудил электоральную кампанию в Беларуси
Встречи в коллективах дают возможность обсудить темы, которые касаются каждой белорусской семьи. На этом сделал акцент председатель ЦИК Игорь Карпенко во время общения с полоцкими пограничниками заставы "Совейки".
Под ее контролем практически 50 км границы с Латвией. Значительная часть проходит по ручьям и рекам, а это дополнительная ответственность. В Беларуси создана современная, профессиональная пограничная служба, задача которой охранять рубежи страны и оперативно реагировать на внешние вызовы.
"Для органов пограничной службы охрана государственной границы является основной задачей. И каждый пограничник - от офицера до солдата - понимает свою ответственность за охраняемый участок. Для нас главное - безопасность и спокойствие наших граждан", - сказал начальник пограничной заставы "Совейки" Александр Сытов.
На встрече обсудили электоральную кампанию - белорусы самостоятельно определяют свое будущее. Также предметно остановились на сохранении исторической справедливости.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Система общения различных государственных органов с населением, с трудовыми коллективами в стране выстроена. Прошел актуальный разговор на тему общественно-политической ситуации, на тему предстоящих выборов, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И я думаю, что донесение позиции более старшего поколения до них - важная составляющая единства белорусской нации".
Участники встречи посетили мемориал "Курган Дружбы". Он находится на стыке границ Беларуси, России и Латвии и символизирует сплоченность партизан в годы Великой Отечественной войны.
Сейчас территория мемориала со стороны европейского государства находится в запущенном состоянии. Два года назад Латвия разрушила мост, который соединял нашу и европейскую стороны, и натянула алюминиевую сетку.
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