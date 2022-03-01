Карпенко: Белорусский опыт проведения референдума интересен иностранным государствам

Белорусский опыт проведения референдума и работы с изменениями в Конституцию заинтересовал иностранные государства. Этим опытом мы готовы делиться. Об этом в эфире " Беларусь 1 " заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. Напомним, за референдумом наблюдали 195 международных наблюдателей, и они смогли детально увидеть подготовку и саму кампанию.

Как отметили международные наблюдатели, референдум в нашей стране прошел открыто и прозрачно. В том числе впервые был создан общественный информационный центр, где аккумулировалась вся информация с участков и оперативно передавалась наблюдателям. Нарушений же они не выявили. Напомним, абсолютное большинство принявших участие в голосовании (а это более 82 %) проголосовали за изменения в Основном законе страны.