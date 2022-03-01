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Карпенко: Белорусский опыт проведения референдума интересен иностранным государствам
Белорусский опыт проведения референдума и работы с изменениями в Конституцию заинтересовал иностранные государства. Этим опытом мы готовы делиться. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. Напомним, за референдумом наблюдали 195 международных наблюдателей, и они смогли детально увидеть подготовку и саму кампанию.
Наблюдатели: референдум прошел открыто и прозрачно
Как отметили международные наблюдатели, референдум в нашей стране прошел открыто и прозрачно. В том числе впервые был создан общественный информационный центр, где аккумулировалась вся информация с участков и оперативно передавалась наблюдателям. Нарушений же они не выявили. Напомним, абсолютное большинство принявших участие в голосовании (а это более 82 %) проголосовали за изменения в Основном законе страны.
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