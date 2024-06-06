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Карпенко: Единый день голосования - качественно новый этап в развитии избирательной системы

Впервые проведенный в нашей стране Единый день голосования - качественно новый этап в развитии избирательной системы. Он себя уже оправдал. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко во время республиканского семинара-совещания по актуальным вопросам организации проведения выборов. Все прошло в соответствии с действующим законодательством и уже можно говорить о готовности идти в очередную избирательную кампанию. Накануне в Минске Центральная комиссия проанализировала, как прошла электоральная кампания и как применялось на практике избирательное законодательство, чтобы выявить положительные моменты и, возможно, возникающие вопросы.

В целом мы видим, что избирательное законодательство сработало. Главный вывод, который можно сделать - мы президентскую избирательную кампанию будем проводить уже по действующему Избирательному кодексу. Для проведения этой кампании вносить какие-либо существенные изменения уже не требуется. А второй момент - появились новые полномочия у Центральной избирательной комиссии, включая методическое руководство, обучение потенциальных организаторов выборов и участие в работе по правовому просвещению граждан, молодежи в области избирательного права и избирательных технологий.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

Напомним, предстоящая президентская избирательная кампания должна пройти не позднее 20 июля 2025 года. Она завершит избирательный цикл, который проводили в соответствии с изменениями и дополнениями в Конституцию Беларуси, принятыми на республиканском референдуме в 2022 году. Это вопросы размещения участков для голосования и их оборудования, обеспечения безопасности, формирования территориальных участковых комиссий, вопросы сбора подписей, подготовки мест для агитации, а также информационная работа.

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