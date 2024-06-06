Карпенко: Единый день голосования - качественно новый этап в развитии избирательной системы

В целом мы видим, что избирательное законодательство сработало. Главный вывод, который можно сделать - мы президентскую избирательную кампанию будем проводить уже по действующему Избирательному кодексу. Для проведения этой кампании вносить какие-либо существенные изменения уже не требуется. А второй момент - появились новые полномочия у Центральной избирательной комиссии, включая методическое руководство, обучение потенциальных организаторов выборов и участие в работе по правовому просвещению граждан, молодежи в области избирательного права и избирательных технологий.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси