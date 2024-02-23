ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Карпенко: Идет серьезная конкурентная борьба, самый большой конкурс - на места в парламенте

В нынешнюю электоральную кампанию выбор у белорусских избирателей широкий. Как рассказали Агентству теленовостей в Центризбиркоме, идет серьезная конкурентная борьба. Самый большой конкурс - на места в парламенте. Избирателям в Минске и регионах выдадут разное число бюллетеней, поскольку они голосуют за будущих депутатов сразу всех уровней.

Единый день голосования - это удобство для населения и экономия для бюджета (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все