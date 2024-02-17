Карпенко: Избирательная кампания идет планово в соответствии с календарным планом

Дойти до каждого очень сложно. Это непростая задача. Поэтому и сами избиратели должны проявить немножко активность. Для этого можно обратиться в участковую избирательную комиссию, и участковая избирательная комиссия подскажет всех кандидатов, которые зарегистрированы, которые будут избираться на конкретном участке для голосования.

Игорь Карпенко