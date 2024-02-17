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Карпенко: Избирательная кампания идет планово в соответствии с календарным планом
Избирательная кампания в Беларуси идет планово в соответствии с утвержденным календарным планом. Об этом в программе "Вопрос номер один" заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
Сейчас идет наиболее активный период агитации, отметил председатель ЦИК. И самая главная задача - донести информацию до избирателя о кандидатах в депутаты Палаты представителей, депутаты местных советов депутатов, выстроить агитационную кампанию таким образом, чтобы донести до каждого избирателя политическую программу кандидата.
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По словам главы Центризбиркома, есть пикеты, проходят встречи. "Я отмечаю активность политических партий, которые на своих сайтах размещают в том числе и телевизионные обращения кандидатов в депутаты Палаты представителей, размещают информацию о встречах с избирателями, - рассказал Карпенко. - Численные размеры округов разные. В Палату представителей одного депутата в среднем избирают чуть больше 61 тыс. избирателей".
Дойти до каждого очень сложно. Это непростая задача. Поэтому и сами избиратели должны проявить немножко активность. Для этого можно обратиться в участковую избирательную комиссию, и участковая избирательная комиссия подскажет всех кандидатов, которые зарегистрированы, которые будут избираться на конкретном участке для голосования.
Законом предусмотрено, что избирательная комиссия изготавливает единообразные плакаты со всеми кандидатами в депутаты, размещает их на участке для голосования, добавил глава ЦИК.
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