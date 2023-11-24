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Карпенко: К выборам 2024 года будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии
К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на встрече с политическими партиями и общественными объединениями.
Говорили о новациях законодательства, а также о том, на что следует обратить внимание, принимая участие в электоральной кампании. В частности, важно не просто представить партийную программу, но и максимально соответствовать заявленному. Кандидат должен состояться как личность и профессионал, а еще должен уметь слушать и слышать своих избирателей.
Партийная программа должна быть адаптирована к реальным условиям жизнедеятельности региона, если мы говорим об избрании депутатов местных советов. Если мы говорим о депутатах парламента, то здесь нужно посмотреть с точки зрения видения партией тех актуальных законодательных актов, которые должны быть приняты в стране. Беларусь не стоит на месте, мы развиваемся, в том числе развивается и правовая система.
Учитывая изменения конституционных норм, принятые на республиканском референдуме, в стране проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающий этап - формирование депутатского корпуса в единый день голосования, избрание делегатов Всебелорусского народного собрания и выборы Президента, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.
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