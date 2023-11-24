Карпенко: К выборам 2024 года будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии

Партийная программа должна быть адаптирована к реальным условиям жизнедеятельности региона, если мы говорим об избрании депутатов местных советов. Если мы говорим о депутатах парламента, то здесь нужно посмотреть с точки зрения видения партией тех актуальных законодательных актов, которые должны быть приняты в стране. Беларусь не стоит на месте, мы развиваемся, в том числе развивается и правовая система.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси