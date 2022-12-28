Карпенко: Летом 2023 года займемся активной подготовкой единого дня голосования

Председатель ЦИК напомнил, что новации в Избирательный кодекс уже приняты в первом чтении Палатой представителей. "Надеюсь, в ближайшее время законопроект будет принят во втором чтении, одобрен Советом Республики. Затем Президент должен подписать законодательный акт, чтобы он вступил в законную силу. Надеемся, что в январе этот процесс завершится, - отметил он. - Летом 2023 года мы войдем в активную фазу подготовки единого дня голосования. Новации предполагают, что уже осенью мы будем активно заниматься установлением численности избирательных округов, формированием избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов. То есть еще до момента выхода указа о назначении выборов в единый день голосования этот процесс будет идти".