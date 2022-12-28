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Карпенко: Летом 2023 года займемся активной подготовкой единого дня голосования
Беларусь летом 2023 года войдет в активную фазу подготовки единого дня голосования, заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко во время открытого диалога "Молодежь и выборы: формула ответственности" в Республиканском доме молодежи, пишет БелТА.
Председатель ЦИК напомнил, что новации в Избирательный кодекс уже приняты в первом чтении Палатой представителей. "Надеюсь, в ближайшее время законопроект будет принят во втором чтении, одобрен Советом Республики. Затем Президент должен подписать законодательный акт, чтобы он вступил в законную силу. Надеемся, что в январе этот процесс завершится, - отметил он. - Летом 2023 года мы войдем в активную фазу подготовки единого дня голосования. Новации предполагают, что уже осенью мы будем активно заниматься установлением численности избирательных округов, формированием избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов. То есть еще до момента выхода указа о назначении выборов в единый день голосования этот процесс будет идти".
"После принятия Избирательного кодекса мы будем разрабатывать методические рекомендации, постановления Центральной избирательной комиссии, которые будут идти в развитие этих новаций, чтобы выстроить четкую схему работы всех уровней комиссий и всех тех субъектов избирательного процесса, которые будут непосредственно задействованы в единый день голосования", - дополнил Игорь Карпенко.
Темой для актуальной дискуссии главы ЦИК с лидерами и активом Белорусского республиканского союза молодежи из всех регионов Беларуси станут новации избирательного законодательства и отдельные вопросы участия общественных объединений и политических партий в электоральных кампаниях.
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