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Карпенко: Накануне Великой Отечественной войны практически все европейские государства были профашистские
Военный городок в Уручье одним из первых в белорусской столице принял удар фашистов в июне 1941-го. Не успевшие эвакуироваться семьи были расстреляны. Имена нескольких десятков воинов, погибших в районе Уручья, выбиты на мемориальной плите. Ее установили в память о похороненных здесь 30 тысячах военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, которых белорусская земля потеряла в первые два года войны. Сейчас, в мирное время, на этом месте уже не одно поколение военнослужащих приняло присягу на верность Родине.
Полина Белоус, курсант Военной академии Беларуси:
Курсанты Военной академии очень часто приходят сюда и ухаживают за памятником. Очень важно показать остальным, что ты, во-первых, не просто должен это делать, ты должен это для себя.
Гражданам Республики Беларусь следует не забывать такие знаменательные события, так как если мы это забудем, то у нас не будет истории. Без истории не будет будущего.
Накануне Великой Отечественной войны практически все европейские государства были профашистские. Фактически на Советский Союз напала мощная машина, европейская машина европейского фашизма. Для них, скорее, важно перевернуть эту страницу истории и, может быть даже где-то сделать вид, что они что-то подзабыли, но, к сожалению, как только это происходит, фашизм начинает поднимать голову.
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