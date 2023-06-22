Карпенко: Накануне Великой Отечественной войны практически все европейские государства были профашистские

Накануне Великой Отечественной войны практически все европейские государства были профашистские. Фактически на Советский Союз напала мощная машина, европейская машина европейского фашизма. Для них, скорее, важно перевернуть эту страницу истории и, может быть даже где-то сделать вид, что они что-то подзабыли, но, к сожалению, как только это происходит, фашизм начинает поднимать голову.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси