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Карпенко о реакции Госдепа: Мы разберемся без США, что нам делать и как проводить выборы
Мы разберемся без США, что нам делать и как проводить выборы. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на пресс-конференции в информационном центре ЦИК, сообщает БЕЛТА.
"Не знаю, как они так быстро оценили все из-за океана. Мы как-то не осуждаем их выборы и не делаем никаких заявлений. Хотя там очень много вопросов на поверхности было. Даже по последним президентским выборам. Думаю, все мы были свидетелями выброса бюллетеней, по почте которые отправлялись, и прочее. Причем это была даже не наша информация, это была их же информация", - сказал Игорь Карпенко.
По мнению председателя ЦИК, Соединенным Штатам уже хватит примерять на себя роль "мирового смотрящего" и следует заняться своими внутренними проблемами.
"У них такой принцип: мы побольше по размеру, значит, мы должны всем указывать, что надо кому делать. Я думаю, мы сами без них разберемся в своей стране, что нам надо делать, и как проводить выборы", - заключил Игорь Карпенко.
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