Карпенко о выборах в Совет Республики и политическом опыте для молодежи

Состоялись выборы членов Совета Республики 8-го созыва. В чем особенность их проведения, кто они, избранные сенаторы, и почему в парламенте не может быть случайных людей? Илона Волынец спросила об этом председателя ЦИК Игоря Карпенко.

По 8 членов Совета Республики избирает каждый регион Беларуси, включая город Минск, и 8 членов Совета Республики назначает Президент, рассказал председатель ЦИК. "Проведены выборы, во всех регионах прошли соответствующие собрания местных советов депутатов базового уровня. Нам предстоит провести 9 апреля заседание Центральной избирательной комиссии, на которой мы подведем итоги выборов членов Совета Республики", - отметил он.

Случайное выдвижение кандидатов в Совет Республики маловероятно, считает Игорь Карпенко. А вот в выборах депутатов местных советов и Палату представителей возможны случайные выдвижения, потому что некоторые хотят попробовать свои силы, пояснил он. Причем, по его мнению, многие воспринимают это как возможность приобрести какой-то политический опыт. "Некоторые участвовали в едином дне голосовании и говорили: да, мы не избрались, мы там заняли второе или третье место, мы поняли, что это такое, мы почувствовали это, мы приобрели дополнительный политический опыт. Это особенно касалось молодежи", - подчеркнул глава ЦИК.

Кстати, многие наши партии, которые участвовали в выборах, они как раз молодежь на это и нацеливали, что прежде чем идти и пробовать свои силы в депутаты Палаты представителей, надо попробовать себя, может быть, где-то на местном уровне, попытаться избраться. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси