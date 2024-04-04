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Карпенко о выборах в Совет Республики и политическом опыте для молодежи
Состоялись выборы членов Совета Республики 8-го созыва. В чем особенность их проведения, кто они, избранные сенаторы, и почему в парламенте не может быть случайных людей? Илона Волынец спросила об этом председателя ЦИК Игоря Карпенко.
По 8 членов Совета Республики избирает каждый регион Беларуси, включая город Минск, и 8 членов Совета Республики назначает Президент, рассказал председатель ЦИК. "Проведены выборы, во всех регионах прошли соответствующие собрания местных советов депутатов базового уровня. Нам предстоит провести 9 апреля заседание Центральной избирательной комиссии, на которой мы подведем итоги выборов членов Совета Республики", - отметил он.
Случайное выдвижение кандидатов в Совет Республики маловероятно, считает Игорь Карпенко. А вот в выборах депутатов местных советов и Палату представителей возможны случайные выдвижения, потому что некоторые хотят попробовать свои силы, пояснил он. Причем, по его мнению, многие воспринимают это как возможность приобрести какой-то политический опыт. "Некоторые участвовали в едином дне голосовании и говорили: да, мы не избрались, мы там заняли второе или третье место, мы поняли, что это такое, мы почувствовали это, мы приобрели дополнительный политический опыт. Это особенно касалось молодежи", - подчеркнул глава ЦИК.
Кстати, многие наши партии, которые участвовали в выборах, они как раз молодежь на это и нацеливали, что прежде чем идти и пробовать свои силы в депутаты Палаты представителей, надо попробовать себя, может быть, где-то на местном уровне, попытаться избраться.
Тем, кто нацеливается на участие в качестве кандидата, председатель ЦИК посоветовал все серьезно взвесить. "У кандидата должна быть серьезная команда поддержки, они должны хорошо владеть законодательством, понимать избирательную систему, те правила, по которым она функционирует. Умение общаться с избирателями, умение донести свою позицию до избирателей, это и встречи, выступления, публикации своих программ и так далее. Это широкий спектр вопросов, но вместе с тем это серьезная политическая школа", - подытожил Игорь Карпенко.
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