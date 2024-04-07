Карпенко об особенностях предстоящего ВНС

Чем предстоящее Всебелорусское народное собрание будет отличаться от предыдущих, в программе "Главный эфир" рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Всебелорусское народное собрание, приобретя статус конституционного органа, имеет сугубо свои полномочия, не дублируя никакие другие функции, подчеркнул глава ЦИК. В частности, по его словам, ВНС будет определять стратегию развития государства и общества. "Это своеобразный стабилизатор общественного развития, это постоянный диалог различных органов государственного управления и гражданского общества, решение насущных проблем, которые волнуют сегодня наш народ, который является единственным источником власти в нашей стране, - подчеркнул он. - Второе, собрание будет утверждать программы социально-экономического развития. Кроме этого, ВНС будет утверждать Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь".

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