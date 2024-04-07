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Карпенко об особенностях предстоящего ВНС
Чем предстоящее Всебелорусское народное собрание будет отличаться от предыдущих, в программе "Главный эфир" рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
Всебелорусское народное собрание, приобретя статус конституционного органа, имеет сугубо свои полномочия, не дублируя никакие другие функции, подчеркнул глава ЦИК. В частности, по его словам, ВНС будет определять стратегию развития государства и общества. "Это своеобразный стабилизатор общественного развития, это постоянный диалог различных органов государственного управления и гражданского общества, решение насущных проблем, которые волнуют сегодня наш народ, который является единственным источником власти в нашей стране, - подчеркнул он. - Второе, собрание будет утверждать программы социально-экономического развития. Кроме этого, ВНС будет утверждать Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь".
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Игорь Карпенко напомнил, что когда осуществлялась конституционная реформа и проводили референдум, задача ставилась Президентом, чтобы перераспределились полномочия, в том числе ряд полномочий от Президента передать другим органам государственного управления. "В частности, Всебелорусское народное собрание взяло на себя функцию избрания судей Конституционного суда, Верховного суда, председателей и членов Центральной избирательной комиссии, в том числе рассмотрение стратегических вопросов, решениями которых будет заниматься ВНС. И теми решениями, которые будут приняты, будут руководствоваться и Президент, и другие органы государственного управления".
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