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Карпенко об участии в акции "Адновiм лясы разам": Это созидательный труд для нашего будущего
Свой вклад в озеленение внесли представители ЦИК Беларуси. Они совместно с Молодежным советом при Центризбрикоме присоединились к республиканской акции "Адновiм лясы разам". Активисты во главе с председателем ЦИК высадили в Березинском районе молодые сосны на площади более 2 га. На месте им предоставили инвентарь и провели инструктаж. Сама посадка осуществлялась как ручным способом, так и механизированным. Как отметил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, такая помощь - это созидательный труд для нашего будущего, и очень важно, что к этому подключается и молодежь.
С нами здесь сегодня Молодежный совет при ЦИК и волонтеры, которые принимали участие и помогали ЦИК в единый день голосования. В общей сложности три десятка молодых людей. Это была их инициатива, мы ее поддержали. Думаю, для них это, во-первых, возможность ощутить важность созидательного труда на благо страны, общества в целом, во-вторых, познавательно во многом, потому что сегодня много интересных вещей узнаешь: как живет лесхоз, какими заботами, что они делают.
Для меня эта акция - благородное дело, потому что мы высаживаем лес, который через лет 40 я смогу показать своим детям. И это будет благородная миссия, что я возрождаю лес в этом месте, на своей земле. Я на ней вырос и хочу, чтобы она процветала и была такая прекрасная, какая она есть сейчас.
Всего в Березинском районе в рамках акции планируют озеленить 30 га площади. Сама акция продлится до 20 апреля.
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