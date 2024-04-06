Карпенко об участии в акции "Адновiм лясы разам": Это созидательный труд для нашего будущего

Для меня эта акция - благородное дело, потому что мы высаживаем лес, который через лет 40 я смогу показать своим детям. И это будет благородная миссия, что я возрождаю лес в этом месте, на своей земле. Я на ней вырос и хочу, чтобы она процветала и была такая прекрасная, какая она есть сейчас.

Александр Романюк, член Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси