Карпенко: Первый день досрочного голосования показал высокую явку

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Если сравнивать с компаниями 18-19 годов, то в 2018-м в первый день голосовало 4,4 % в 2019-м - 4,7 %. Вчера у нас явка составила 5,94 %. Это достаточно высокая явка, интерес есть. Я посмотрел все предыдущие кампании, начиная с 2018-го года, включая референдум, от 34-45 % варьируется итоговая цифра голосования досрочного по всем пяти дням.