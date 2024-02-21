Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Карпенко: Первый день досрочного голосования показал высокую явку

Первый день досрочного голосования показал высокую явку. Об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Информации о замечаниях и нарушениях не поступало. В процесс активно включилась молодежь. По данным ЦИК, явка избирателей накануне составила практически 6 %. Цифру перешагнули сразу 4 области и Минск.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:Если сравнивать с компаниями 18-19 годов, то в 2018-м в первый день голосовало 4,4 % в 2019-м - 4,7 %. Вчера у нас явка составила 5,94 %. Это достаточно высокая явка, интерес есть. Я посмотрел все предыдущие кампании, начиная с 2018-го года, включая референдум, от 34-45 % варьируется итоговая цифра голосования досрочного по всем пяти дням.

В субботу с большой пресс-конференции для СМИ и международных наблюдателей откроется информационный центр. В этом году в его работе предусмотрены новации: организуют включения не только из областных и Минской городской комиссии, но и территориальных - районных и сельских.