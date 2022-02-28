Карпенко: Поддержавшие изменения в Конституцию граждане выступают за развитие страны

"Понятно, что все граждане, проголосовавшие за, предполагают, что страна должна развиваться, и те новации, которые внесены в Основной закон, требуют дальнейшего развития. В том числе появятся новые законодательные акты, как, к примеру, закон о ВНС. Будут внесены изменения в различные законодательные нормативные правовые акты", - сказал Игорь Карпенко.

Как сообщалось, общее число граждан, внесенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. В голосовании принял участие 5 359 471 гражданин, или 78,63%, то есть более половины от внесенных в списки. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся. За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовали 4 440 813 граждан, что составило 82,86%, или 65,16% от внесенных в списки для голосования, - отметил глава ЦИК. - Против принятия изменений и дополнений Конституции проголосовали 686 165 участников референдума, что составило 12,8%, или 10,07% от внесенных в списки для голосования.