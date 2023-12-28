Карпенко поздравил детей и жителей городского поселка Кривичи Мядельского района с наступающим Новым годом

Ни один маленький белорус не должен остаться без подарка! Детей и жителей городского поселка Кривичи Мядельского района поздравил председатель ЦИК Беларуси. Сюда Игорь Карпенко приезжает уже 8 лет. Наборы игр, книги, техника - все, что помогает развивать творческий потенциал ребят. Ну и, конечно, сладкие подарки, новогоднее представление со сказочными персонажами. Для детей организовали песенный флешмоб под рождественские хиты и интерактив.

И сегодня же Игорь Карпенко рассказал подробности предстоящей электоральной кампании. Активно идет процесс аккредитации национальных наблюдателей при территориальных и окружных избирательных комиссиях. На сегодняшний день аккредитовано почти 3,5 тыс. наблюдателей. Регистрация инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты, завершилась в понедельник.