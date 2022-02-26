Карпенко провел встречи с международными наблюдателями

Игорь Карпенко провел встречи с делегациями центральных избирательных органов из Азербайджана, Армении, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Председатель ЦИК Беларуси рассказал коллегам о том, какая работа была проделана при подготовке республиканского референдума и ходе досрочного голосования.