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Карпенко провел встречи с международными наблюдателями

Игорь Карпенко провел встречи с делегациями центральных избирательных органов из Азербайджана, Армении, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Председатель ЦИК Беларуси рассказал коллегам о том, какая работа была проделана при подготовке республиканского референдума и ходе досрочного голосования.

Многие члены международной делегации наблюдателей уже успели посетить участки для голосования и продолжат изучать ход электоральной кампании. Белорусы активно пользуются возможностью принять участие в досрочном голосовании по изменениям и дополнениям в Конституцию.

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