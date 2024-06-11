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Карпенко о концепции цифровизации: Мы должны опираться на свой отечественный программный продукт
Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в проекте "Разговор у Президента" рассказал, что подразумевает концепция цифровизации, которую инициирует ЦИК, и будут ли граждане Беларуси в скором времени голосовать онлайн.
Голосовать онлайн - это только лишь один небольшой штрих в цифровизации,отметил Игорь Карпенко. "Мы внимательно изучали все имеющиеся подходы к этим вопросам у наших стран-соседей, участвовали в ряде конференций. Нам интересен опыт как России, так и Кыргызстана,Казахстана, Узбекистана по ряду позиций. Кстати, некоторые элементы цифровизации мы применяли уже в единый день голосования. Например, составление списков на основе регистра населения, который у нас ведется в стране, и мы впервые делали такую отгрузку потенциальных избирателей. То есть мы подступаем к такому элементу создания регистра избирателей, который тоже предусматривается этой концепцией цифровизации. Кроме этого, мы создавали систему поиска своего избирательного участка по введенному адресу".
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По словам председателя ЦИК, концепция предполагает создание информационной системы, которая охватывает все стадии избирательного процесса:"Например, разработка единого регистра избирателей -здесь будут обозначены субъекты, которые будут участвовать в его создании. Это не только Министерство внутренних дел, которое проведет паспортизацию населения, это и отделы ЗАГС, регистрирующие рождаемость, смертность, брак и прочее. Будут к этому причастны, по-видимому, и Вооруженные Силы -человек жил в одном месте, но призвался в армию, значит, находится в другом месте, соответственно, поменялось его место проживания, где вносить его в списки избирателей. Мы тут не изобретали велосипед, а внимательно изучали опыт соседей. Мы видим, как это там организовано. Это, возможно, и создание кабинета избирателя. Еще как один из элементов цифровизации -электронное голосование для отдельных категорий граждан. Кстати, если кто-то наивно полагает, что в первую очередь эта система для тех, кто уехал в командировку заграницу, то они ошибаются. Например, в Российской Федерации отключают электронное голосование из-за рубежа. Как правило, этот элемент используется для атак на единую систему голосования, которая предоставляется для граждан РФ".
Он также отметил, что сегодня Президенту было доложено предварительно о том, что такая концепция уже разработана:"Она предполагает ее обсуждение, а после этого мы готовы дальше наметить поэтапно план действий с определенным финансированием и приступить к реализации этой концепции. Мы должны опираться в первую очередь на свой отечественный программный продукт и ни в коем случае не зависеть от кого-то извне. В том числе мы должны полагаться на свои технические возможности, потому что часто бывает так, что куплено какое-то приспособление, его внедрили, но оно сломалось или ввели санкции. То есть мы не можем быть заложниками этой ситуации. И конечно, сопровождение цифровизации и обслуживание системы тоже должен реализовывать какой-то государственный орган. То есть это перспективное, будем так говорить, планирование на будущее".
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