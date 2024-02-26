Карпенко расскажет о предварительных итогах выборов депутатов в ЕДГ на пресс-конференции 26 февраля

Пресс-конференция председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко о предварительных итогах выборов депутатов в единый день голосования состоится 26 февраля в 14:00, сообщает БЕЛТА .

Как добавили в ЦИК, пресс-конференция Центра общественного наблюдения за выборами запланирована на 12:00. Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ состоится в 15:30 в информационном центре ЦИК Беларуси. Далее пройдет пресс-конференция миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества.