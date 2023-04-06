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Карпенко: В Беларуси сделают все, чтобы обезопасить избирательную систему от попыток внешнего вмешательства и давления

Таким мнением с журналистами поделился председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. Сегодня в ЦИК прошло заседание, на котором обсудили вопросы повышения уровня электоральной культуры. К примеру, на базе Академии управления при Президенте действует центр по работе с населением и избирательному процессу. Здесь можно получить знания в области права, психологии, коммуникации. На занятиях отрабатываются конкретные ситуации, которые могут произойти на избирательном участке. Технологии меняются, на общество влияют информационные ресурсы, а значит, крайне необходимо повышать политическую культуру.

То, что происходило в 2020 году, - это действительно попытка государственного переворота, поэтому, конечно, этого допустить нельзя. Тем более использовать избирательную систему в таких целях. Не случайно в Концепции национальной безопасности появилась тема электорального суверенитета как неотъемлемого права государства самостоятельно, без вмешательства, каких-то указаний и финансирования извне проводить электоральные кампании.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси
На базе центра создан избирательный участок, полноценный, с корзиной для голосования, где мы со слушателями в течение нескольких часов обсуждаем те или иные ситуации, говорим о том, как можно решать проблемы, минимизировать конфликты, рассказываем о нормах законодательства.
Андрей Беляков, начальник центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси

Центризбирком внимательно изучает, как проходят политические кампании в других странах. Так, в ближайшее время белорусская делегация отправится в Узбекистан наблюдать за конституционным референдумом. Кроме того, в СНГ создан Координационный совет избирательных органов, где страны также обмениваются опытом.

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