Карпенко: В Беларуси сделают все, чтобы обезопасить избирательную систему от попыток внешнего вмешательства и давления

То, что происходило в 2020 году, - это действительно попытка государственного переворота, поэтому, конечно, этого допустить нельзя. Тем более использовать избирательную систему в таких целях. Не случайно в Концепции национальной безопасности появилась тема электорального суверенитета как неотъемлемого права государства самостоятельно, без вмешательства, каких-то указаний и финансирования извне проводить электоральные кампании.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси