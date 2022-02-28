3.72 BYN
Карпенко: Явка на референдуме говорит, что люди прониклись темой изменений Конституции
Явка избирателей на референдуме говорит, что люди прониклись темой изменений Конституции. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БелТА.
"Достаточно хорошая явка была. Если даже сравнивать с предыдущими референдумами, в 1995 году явка была почти 65%, в 1996-м - чуть более 84%, в 2004-м - чуть более 90%. То есть можно сказать, что та явка, которая состоялась на этом референдуме, такая усредненная цифра. Достаточно неплохая, говорящая о том, что люди явно прониклись темой изменений и дополнений в Конституцию. И этому предшествовала серьезная работа не только с момента подписания указа 20 января, но и до этого, когда начала работу Конституционная комиссия, проходили диалоговые площадки", - сказал Игорь Карпенко.
Глава ЦИК подчеркнул: "Все это говорит о том, что люди осознанно шли на участки, делая свой выбор".
Как сообщалось, общее число граждан, внесенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. В голосовании принял участие 5 359 471 гражданин, или 78,63%, то есть более половины от внесенных в списки. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся. За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовали 4 440 813 граждан, что составило 82,86%, или 65,16% от внесенных в списки для голосования, - отметил глава ЦИК. - Против принятия изменений и дополнений Конституции проголосовали 686 165 участников референдума, что составило 12,8%, или 10,07% от внесенных в списки для голосования".