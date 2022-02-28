Карпенко: Явка на референдуме говорит, что люди прониклись темой изменений Конституции

"Достаточно хорошая явка была. Если даже сравнивать с предыдущими референдумами, в 1995 году явка была почти 65%, в 1996-м - чуть более 84%, в 2004-м - чуть более 90%. То есть можно сказать, что та явка, которая состоялась на этом референдуме, такая усредненная цифра. Достаточно неплохая, говорящая о том, что люди явно прониклись темой изменений и дополнений в Конституцию. И этому предшествовала серьезная работа не только с момента подписания указа 20 января, но и до этого, когда начала работу Конституционная комиссия, проходили диалоговые площадки", - сказал Игорь Карпенко.