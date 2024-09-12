Карпенков: Внутренние войска как никогда нуждаются в большем количестве бойцов с краповым беретом

"Обстановка за последние полгода вокруг нас еще более накалилась. На западном направлении натовские войска вплотную подошли к нашей границе, формируют ударные части. На южном направлении дроны постоянно нарушают нашу границу, и к пресечению возможных провокаций мы должны быть готовы в любую минуту. С этой целью во внутренних войсках создано более 10 новых дополнительных подразделений специального назначения, в сумме с подразделениями специального назначения добровольцев и с нашим легендарным СОБРом - 30 отрядов, готовых обеспечивать закон и правопорядок и действовать в особых условиях по уничтожению диверсионной разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований".