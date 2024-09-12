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Карпенков: Внутренние войска как никогда нуждаются в большем количестве бойцов с краповым беретом
Внутренние войска как никогда нуждаются в большем количестве бойцов с краповым беретом - об этом заявил командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
77 военнослужащих внутренних войск получили форменные головные уборы. Чтобы сдать экзамен на мужество, пришлось преодолеть 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности.
В полной экипировке, с оружием участники выполняли нормативы по физподготовке, оказанию первой помощи и эвакуации раненого, преодолевали зараженный участок и водную преграду.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками:
"Обстановка за последние полгода вокруг нас еще более накалилась. На западном направлении натовские войска вплотную подошли к нашей границе, формируют ударные части. На южном направлении дроны постоянно нарушают нашу границу, и к пресечению возможных провокаций мы должны быть готовы в любую минуту. С этой целью во внутренних войсках создано более 10 новых дополнительных подразделений специального назначения, в сумме с подразделениями специального назначения добровольцев и с нашим легендарным СОБРом - 30 отрядов, готовых обеспечивать закон и правопорядок и действовать в особых условиях по уничтожению диверсионной разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований".
Заключительным испытанием стал спарринг, каждый кандидат должен был выстоять в поединках с четырьмя обладателями крапового берета. Пройти все этапы смогли 77 военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел из 115.
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