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Карпенков: В это напряженное время важно дополнительно мотивировать солдат срочной службы
Несмотря на непрекращающиеся попытки отдельных телеграм-каналов раскачать белорусских силовиков и обычных граждан с помощью вбросов про мобилизацию, ситуация во внутренних войсках остается контролируемой и спокойной. Более того, особо отличившиеся солдаты срочной службы даже вправе рассчитывать на внеочередные увольнения. Сегодня в трехдневный отпуск отправились 100 бойцов внутренних войск по всей стране. 50 из них в Минском гарнизоне в увольнение проводил замминистра внутренних дел. Как отметил командующий внутренними войсками Николай Карпенков, в это напряженное время важно дополнительно мотивировать солдат срочной службы.
"Если выполнены все задачи и можно отдохнуть, то предоставлять военнослужащим срочной службы возможность сходить в увольнение, причем не на полдня и не день, а на 2-3 суток. Есть военнослужащие, которые проживают в отдаленных районах, куда только добираться полдня и столько же возвращаться. А нужно пообщаться с родителями", - сказал Николай Карпенков.
Командующий внутренними войсками в шутку заметил, что тяжелее всего служить в армии маме солдата. "Важно, чтобы мамы увидели своих солдат. Конечно, они будут рады увидеть сыновей, которые придут и расскажут, какая обстановка во внутренних войсках, как они выполняют те многочисленные задачи, которые стоят перед нами непосредственно", - добавил Карпенков.
Также Николай Карпенков сообщил журналистам, что спецподразделение, которое будет создано во внутренних войсках, станет разведывательным батальоном для выполнения специальных задач. Среди них работа в приграничье, борьба с незаконными разведгруппами, проникшими в страну, а также войсковая и радиоэлектронная разведка. Бойцы для этого спецподразделения уже подготовлены из числа военнослужащий войсковой части 32/14.
Фото:БелТА
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