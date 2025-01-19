Карпович: Белорусские торговые объекты должны стать чуть-чуть душевнее

Белорусский Президент при назначении Артура Карповича министром Антимонопольного регулирования и торговли Беларуси посоветовал изучить досконально опыт советской торговли. Что из торговли БССР важно привнести в нынешний период, поинтересовались у главы ведомства.

Белорусские торговые объекты должны стать чуть-чуть душевнее, считает министр. По его словам, советская торговля была насыщенной товарами собственного производства, были стабильные цены вне зависимости от региона, в котором продаются товары. "Все лучшее, что было в советской торговле, концептуально осталось и в белорусской, у нас не было коренной ломки после Советского Союза. Но время, которое прошло со времен распада Советского Союза, конечно, какие-то коррективы свои внесло в этом направлении", - отметил он.

Не значит ли это, что будем отказываться от импорта, поинтересовались у министра.

"Отказаться от импорта невозможно, - ответил Артур Карпович. - У нас рыночная экономика. Вместе с тем мы должны больше упор делать на реализацию товаров собственного производства, поскольку это и независимость государства и развитие нашего промышленного сектора. За последние годы у нас доля товаров отечественного производства снижается продовольственных и непродовольственных. Это по меньшей мере настораживает".

Глава ведомства пообещал, что будет ратовать за повышение доходов работников торговли. "Здесь не только за повышение заработной платы работников торговли, но и за повышение доходности наших производителей, потому что они должны работать в одной связке. Если кто-то из этого звена выпадает, то бессмысленно существование торговли без качественных потребительских товаров и широкого ассортимента, который выпускает белорусская промышленность", - пояснил он.