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Карпович: МАРТ плодоовощную продукцию держит на особом контроле
МАРТ плодоовощную продукцию держит на особом контроле. До межсезонного периода в Беларуси формируется определенный запас, чтобы не было перебоев с плодоовощной продукцией с октября по май, до нового урожая. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.
"На весь межсезонный период в Беларуси заложили более 121 тыс. тонн плодоовощной продукции, - отметил глава ведомства. "Из них на сегодняшний день у нас остатки должны быть по плану порядка 48 тыс. тонн, а фактически у нас 57 тыс. тонн. Есть еще запас, который мы можем продать на экспорт, который можно отрегулировать при поставках на внутренний рынок в случае возникновения повышенного спроса".
Главное управление МАРТ совместно с управлениями торговли и услуг облисполкомов две недели назад направилось в закрома нашей Родины, в стабилизационные фонды, посмотреть, как хранится плодоовощная продукция, в каком она состоянии, достаточно ли этих объемов качественной продукции для того, чтобы обеспечить весь потребительский рынок до конца межсезонного периода, отметил глава ведомства.
Артур Карпович:
"Выводы однозначные: во всех регионах страны продукция хранится в надлежащих условиях. Имеются определенные шероховатости с качеством, но не влияющие в целом на запасы государства. Поэтому здесь со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли, со стороны управления торговлей и услуг облисполкомов опасений каких-либо на сегодняшний день не имеется".
В Беларуси есть возможность вводить меры нетарифного регулирования в виде запрета на вывоз продукции, отметил министр. По его словам, рядом большой рынок Российской Федерации с большим спросом. "В случае если где-то какой-то регион проседает, то нашу плодоовощную продукцию забрать туда могут за короткий промежуток времени. Поэтому сейчас у нас запрет на вывоз продукции для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке по доступным для населения ценам", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, хватит ли до нового урожая борщевого набора (лук, морковь, и капуста), министр отметил, что все контролируется практически в режиме онлайн МАРТ и Министерством сельского хозяйства. "Мы совместно здесь проводим работу. Если какой-то продукции чрезмерное количество, и наш рынок стал потреблять чуть-чуть меньше по сравнению с тем, что мы закладывали, то мы вносим предложение в правительство по открытию той или иной позиции на вывоз в Российскую Федерацию".
Артур Карпович рассказал, что сейчас рассматривается возможность морковь предложить на экспорт и заработать на этом валюту.