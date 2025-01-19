Глава МАРТ о перспективах продвижения белорусских товаров через маркетплейсы

Какие перспективы продвижения белорусской продукции через маркетплейсы, в программе "Главный эфир" рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

Маркетплейсы будут развиваться и развиваются во всем мире, отметил глава ведомства. По его словам, человек сам по себе ленив, и чем легче ему решить тот или иной вопрос, тем интереснее и проще. "Поэтому каждый из нас пользуется электронными площадками, заказывает товар, где можно выбрать из широкого ассортимента по доступным ценам. Мы должны ускоренными темпами туда отечественных производителей как можно шире представить. Задача ни в коем случае не пресекать интернет-торговлю, - отметил он. - Она будет развиваться, хотим мы этого или не хотим".

По его словам, рынок онлайн-торговли в Беларуси может увеличиваться на 5-7 в год. "Это нормальная цифра", - сказал министр.

Глава ведомства рассказал, что ознакомился с предложениями правительства по формуле справедливой цены. "Есть позиции, которые необходимо обсуждать. Здесь важно не просто принять решение и положить его на бумагу, а сделать так, чтобы не пострадала ни торговля, ни производитель, ни потребитель", - считает он.