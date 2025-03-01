Карпович рассказал, как МАРТ повлияет на увеличение белорусских товаров на полках магазинов

На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко поднималась тема, что процент белорусских товаров на полках наших магазинов становится меньше. Разрабатывает ли МАРТ некую программу действий, чтобы отечественных товаров становилось в наших торговых сетях больше, рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

"Все меры, которые разрабатывает МАРТ, еще немножко сыроватые, - отметил глава ведомства. - Производитель зачастую в погоне за выполнением показателя по экспорту забывает про внутренний рынок, понимая, что это никуда от него не денется. Есть факты, когда на внутренний рынок производители поставляют продукцию гораздо дороже, чем продают ее на экспорт. Наши люди не должны перекрывать рентабельность, которую недополучает предприятие на территории иностранных государств".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d0b3f1-84db-42e2-b2f6-1a12b87cfa91/conversions/686cdbed-69b5-4a50-a7b0-8a253e9fb0f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d0b3f1-84db-42e2-b2f6-1a12b87cfa91/conversions/686cdbed-69b5-4a50-a7b0-8a253e9fb0f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d0b3f1-84db-42e2-b2f6-1a12b87cfa91/conversions/686cdbed-69b5-4a50-a7b0-8a253e9fb0f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d0b3f1-84db-42e2-b2f6-1a12b87cfa91/conversions/686cdbed-69b5-4a50-a7b0-8a253e9fb0f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артур Карпович:

"Для того чтобы ассортимент был расширен по белорусской продукции на территории нашего государства, министерство вносит предложение - установить нормативно, что белорусские производители потребительских товаров не имеют права поставлять свою продукцию на экспорт дешевле, чем они ее продают на внутреннем рынке. В исключительных случаях предоставить право областным исполнительным комитетам, Мингорисполкому таким производителям согласовывать вывоз продукции по ценам ниже, чем товар поставляется на внутренний рынок. Я думаю, что эффект будет".