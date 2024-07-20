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Карпович: Белорусское государство в полной мере является государством для человека
Лучшие юристы страны и парламентарии проведут ревизию законодательства. Такую задачу поставил глава государства. Белорусский лидер отметил, что на сегодняшний момент в стране действует 175 тысяч актов. При этом некоторые из них перегружены и трудночитаемы. Отдельные нормы дублируются. В ближайшее время предстоит кропотливая работа по сокращению правового массива и устранению противоречий в правовом регулировании. Подробности рассказала Наталья Карпович - зампредседателя Конституционного суда Беларуси.
Чем обусловлено поручение главы государства провести определенную ревизию в сфере законодательства и привести ее к соответствию?
Такой массив законодательства в определенной мере затрудняет реализацию гражданами своих прав, потому что все-таки они не являются, например, профессиональными юристами. И второе, наше законодательство достаточно четко выстроено в целом, у нас механизм творческой деятельности организован таким образом, что на стадии подготовки нормативных правовых актов вверяются возможные, в том числе, несовершенства законодательства, какие-то несогласованности. В целом, конечно, этого удается избежать.
Белорусы периодически сталкиваются с определенной сложностью формулировок в законодательстве. Возможно ли, что именно это, в том числе, вызвало такое решение упростить какие-то вещи?
Безусловно, ведь, например, законодательство все-таки пишется юристами. И пишется, в том числе, с помощью специалистов, которые хорошо понимают ту или иную проблему. А человеку, который столкнулся с какой-то конкретной жизненной ситуацией, который не является юристом, возможно, ему будет затруднительно охватить сразу весь массив нормативных правовых актов и понять, каким образом он должен действовать, чтобы не нарушить закон. Наиболее точно его выполнить, то есть быть правопослушным гражданином. И, конечно, для простого человека намного проще и лучше именно действовать в рамках уже конкретно четко определенных норм, чтобы массив законодательства был обозримым для конкретного человека.
Были ли на сегодняшний день обращения белорусов напрямую в Конституционный суд и как это меняет в целом систему защиты гражданина, рассказала Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси: "На протяжении своей истории наше государство в полной мере является государством для человека. И постоянно совершенствуются механизмы, не только расширяются права граждан в положениях нормативных правовых актов, но и совершенствуются механизмы организационные, правовые, обеспечивающие эти права. И, конечно, гарантией реализации прав граждан является расширение доступа наших граждан к конституционному правосудию. Если гражданин прошел все стадии судебной защиты, и у него осталось внутреннее чувство неудовлетворенности, он может обратиться в Конституционный суд. То есть соответствует ли закон, на основе которого вынесены правоприменительные решения судов, Конституции. Конституционный суд уполномочен рассмотреть соответствующее обращение гражданина и вынести свой вердикт".
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