Карпович: Белорусское государство в полной мере является государством для человека

Безусловно, ведь, например, законодательство все-таки пишется юристами. И пишется, в том числе, с помощью специалистов, которые хорошо понимают ту или иную проблему. А человеку, который столкнулся с какой-то конкретной жизненной ситуацией, который не является юристом, возможно, ему будет затруднительно охватить сразу весь массив нормативных правовых актов и понять, каким образом он должен действовать, чтобы не нарушить закон. Наиболее точно его выполнить, то есть быть правопослушным гражданином. И, конечно, для простого человека намного проще и лучше именно действовать в рамках уже конкретно четко определенных норм, чтобы массив законодательства был обозримым для конкретного человека.

Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси