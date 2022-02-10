Карпович: Проект Конституции содержит дополнительные контрольные механизмы для граждан

Проект Конституции также содержит дополнительные контрольные механизмы для граждан для того, чтобы они в определенной мере, условно говоря, могли осуществлять контроль за тем, как исполняется Конституция, в том числе государством, его органами и должностными лицами. Ведь внесены изменения в статью 60 Конституции, которая позволяет гражданам обжаловать действия и решения государственных органов, должностных лиц, которые каким-либо образом ущемляют их права и свободы. В правовую систему впервые введен институт прямого обращения, прямой конституционной жалобы, возможности граждан напрямую обратиться в Конституционный суд.

Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси