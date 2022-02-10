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Карпович: Проект Конституции содержит дополнительные контрольные механизмы для граждан

Белорусы стали соавторами новой редакции Основного закона страны. Мнение каждого человека учитывается. Предложения, которые звучали чаще всего, нашли отражение в Конституции. Она получилась по-настоящему народной и открывает новые возможности и рычаги влияния для каждого белоруса.

Проект Конституции также содержит дополнительные контрольные механизмы для граждан для того, чтобы они в определенной мере, условно говоря, могли осуществлять контроль за тем, как исполняется Конституция, в том числе государством, его органами и должностными лицами. Ведь внесены изменения в статью 60 Конституции, которая позволяет гражданам обжаловать действия и решения государственных органов, должностных лиц, которые каким-либо образом ущемляют их права и свободы. В правовую систему впервые введен институт прямого обращения, прямой конституционной жалобы, возможности граждан напрямую обратиться в Конституционный суд.
Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси

Подготовка к референдуму проходит абсолютно открыто и прозрачно. К мониторингу приступила миссия наблюдателей от СНГ. Уже 27 февраля белорусы определятся, по каким правилам будут жить в ближайшие десятилетия.

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