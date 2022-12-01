Каршеринговые авто на контроле ГАИ

Под пристальным вниманием ГАИ арендные машины. Связано это с увеличением количества аварий с их участием. Более 2,5 тыс.дорожных нарушений за год со стороны водителей каршеринговых авто. Сотня - управление в нетрезвом виде. Несмотря на систему контроля, установленную в таких автомобилях, некоторые водители научились обходить ее и все равно ездят пьяными за рулем.