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Каршеринговые авто на контроле ГАИ
Под пристальным вниманием ГАИ арендные машины. Связано это с увеличением количества аварий с их участием. Более 2,5 тыс.дорожных нарушений за год со стороны водителей каршеринговых авто. Сотня - управление в нетрезвом виде. Несмотря на систему контроля, установленную в таких автомобилях, некоторые водители научились обходить ее и все равно ездят пьяными за рулем.
Зачастую водители каршеринговых автомобилей попадают в ДТП и являются виновниками, так как стаж водительский очень маленький. Если водитель вызывает подозрение, проверяем его на физическое состояние и предлагаем пройти медицинское освидетельствование.
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