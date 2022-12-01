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Каршеринговые авто на контроле ГАИ

Под пристальным вниманием ГАИ арендные машины. Связано это с увеличением количества аварий с их участием. Более 2,5 тыс.дорожных нарушений за год со стороны водителей каршеринговых авто. Сотня - управление в нетрезвом виде. Несмотря на систему контроля, установленную в таких автомобилях, некоторые водители научились обходить ее и все равно ездят пьяными за рулем.

Зачастую водители каршеринговых автомобилей попадают в ДТП и являются виновниками, так как стаж водительский очень маленький. Если водитель вызывает подозрение, проверяем его на физическое состояние и предлагаем пройти медицинское освидетельствование.
Вадим Касперович, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска


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