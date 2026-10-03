Карта Минска пополнилась 9 новыми эколокациями

Современные детские площадки, прогулочные маршруты и зоны для активного отдыха становятся точками притяжения людей разных возрастов.

Все это создает комфортную городскую среду, которая является важной частью ритма мегаполиса. Так, ко Дню города в каждом районе Минска разработали места для отдыха и активностей.

Комфортные и уютные эколокации

Комфортная инфраструктура для отдыха и спорта в каждом районе столицы. Живописная карта мегаполиса пополнилась на 9 новых зеленых оазисов. Главный акцент - шаговая доступность, экологичность и благоустройство прилегающей территории. Местные жители сразу оценили такой комплексный эко-подход.

Анна Дейко, житель г. Минска:

"Детям есть где покачаться, плюс вместе с родителями есть где прогуляться. Мы тут часто гуляем".

Анна Дейко с сыном

"Рядом с моим домом теперь есть красивое место, куда я часто просто прихожу, наслаждаюсь природой, - поделился Евгений Федоров, житель г. Минска. - Прямо посреди застроек сидишь в сквере и наслаждаешься жизнью".

В столице уже сегодня насчитывается 100 зеленых локаций для спорта, отдыха и развлечений. Динамика по развитию хорошая. Дальше - только больше.