3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Карта ограничений на посещение лесов расширена
В Малиновке сегодня горела трава
Буквально час назад спасатели ликвидировали пожар в районе столичной улицы Рафиева. Там горела сухая растительность. Пострадавших нет.
При тушении сухой травы пострадал мужчина
В Молодечненском районе при тушении травы пострадал мужчина. Сухая растительность горела на площади в 40 квадратов на двух приусадебных участках. Хозяин одного из них находился на месте происшествия. Мужчина пытался самостоятельно потушить подожженную траву. В результате получил ожоги и был госпитализирован.
В 15 районах запрет на посещение лесов
За прошедшие выходные в природных экосистемах произошло почти 90 возгораний. В связи с этим расширилась и карта ограничений на посещение лесов. Запрет действует в 15 районах Минской области. Подробную информацию в оперативном режиме можно получить на сайте Минлесхоза.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера