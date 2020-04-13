Карта ограничений на посещение лесов расширена

В Малиновке сегодня горела трава

Буквально час назад спасатели ликвидировали пожар в районе столичной улицы Рафиева. Там горела сухая растительность. Пострадавших нет.

При тушении сухой травы пострадал мужчина

В Молодечненском районе при тушении травы пострадал мужчина. Сухая растительность горела на площади в 40 квадратов на двух приусадебных участках. Хозяин одного из них находился на месте происшествия. Мужчина пытался самостоятельно потушить подожженную траву. В результате получил ожоги и был госпитализирован.

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