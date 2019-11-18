Карта социально значимых объектов столицы обретает новые контуры

Ежегодно в городе возводят более 700 тысяч квадратных метров жилья, а поэтому строительство новых школ, детские садов и поликлиник - одна из самых важных городских задач. Как же ее решают в столице - разбирался Алексей Кондратенко. Строительство в разные времена и в разных странах всегда было индикатором развития экономики. Новые объекты - новая жизнь. Отдельный ее локомотив - возведение жилья. Его объемы в Минске - а это примерно 700 тысяч квадратных метров в год - постепенно сокращаются. Двухмиллионный мегаполис пытается оставаться компактным, но не перенаселенным. На таком фоне приоритет - возведению социально значимых объектов. В этому году двери распахнули две новые школы: в Уручье и Сухарево. Появились детские сады, бассейн в микрорайоне Шабаны. Такой тренд поддержат и в 2020 году.



Безопасность горожан. Еще один важный аспект столичного градостроения. Совсем недавно в Минске открылось новое пожарное депо в Каменной Горке. И вот новоселье ждет еще одна пожарная часть в микрорайоне Лошица. И снова микрорайон Лошица. Наряду с возведением жилья совсем скоро здесь появится и новое здание подстанции скорой медицинской помощи. Это будет 11-ый подобный объект в столице, укомплектованный современным оборудованием и автомобилями.



Сейчас в Минске 40 процентов нового жилья возводят на свободных территориях, 60 - за счет реконструкции. На карте мегаполиса появляются и объекты-гиганты. Это, к примеру, комплекс "Минск-Мир" - целый город в городе. Заметна и конкретика в развитии столичных городов спутников: в Смолевичах в ближайшее время возведут 11 многоквартирных домов. Все эти факторы неизбежно ведут к корректировке генплана Минска.



В организме столицы значительно обновятся и ее транспортные артерии. К завершению близится строительство четырех новых станций минского метрополитена. Открытие - в 2020 году. Среди них "Вокзальная" станет по-своему уникальной: из объекта на пересечении двух линий подземки, а также железнодорожного и автовокзалов, можно будет более оперативно попасть в любую точку столицы на всех видах транспорта.



