Картинг как вид спорта активно развивается в Беларуси

Чемпионат по картингу на территории Беларуси состоялся в 1964 году, а спустя 2 года в Минске открылась специализированная детско-юношеская спортивная школа по автомотоспорту. Белорусы все чаще стали появляться на всесоюзной спортивной арене и громко заявлять о себе спортивными достижениями.

В состав первой легендарной сборной команды республики по картингу входили: Всеволод Кленински, в то время главный конструктор велозавода, Михаил Сапожиков, тренер сборной команды велозавода и Александр Ковалик, студент Белорусского института физкультуры.

Во многих городах нашей страны есть детские секции и площадки для занятий картингом, например, в Борисове, Слуцке, Кобрине и, конечно, Минске. Стоимость обучения варьируется в зависимости от желаемого результата и класса.

Картинг среди детей приобрел популярность не только как развлечение, но и как профессиональный вид спорта. К слову, карты - гоночные автомобили - могут выдаваться ребятам на тренировки за счет школы.

Обязательными пунктами для тренировок и соревнований являются тест на знания техники безопасности, использование шлема и защитного снаряжения.

Никита - юный гонщик или, как говорят в картинге, пилот - любезно согласился взять нас на плановый осмотр своего карта. Давайте разузнаем, как спортсмены готовятся к старту тренировок.

Тренировки перед соревнованием у ребят прошли на базе спортивно-технического центра ДОСААФ возле деревни Прилесье Минского района. Эта трасса построена по эксклюзивному проекту московской компании. Длина 1200 метров, ширина на некоторых участках достигает 16 метров. Но картодром это не только трасса, но еще ряд зданий и локаций. Например, для команд, приехавших на соревнование из других городов, предусмотрена площадка, где они могут установить палатку или моторхоум, подключиться к электричеству.