Картины маслом об Украине и Беларуси в августе 2020-го - во Дворце искусства в Минске

"Человеческий фактор" в несостоявшейся революции через холсты Светланы Жигимонт. Прямолинейная художница собрала свое видение политических событий в масле. Персональный вернисаж открыли сегодня во Дворце искусства. Жигимонт - одна из немногих живописцев, кто отошел от арт-метафор и натюрмортов в сторону окружающего реализма. Феномен в социальном искусстве подробно рассмотрела Лидия Заблоцкая.

Пока некоторые люди творческие пропагандируют "искусство вне политики", единственная Жигимонт настаивает на законе противоположном: "Культура должна работать на идеологию и быть пропагандой". Выпускница Глебовки собрала в периметре Дворца искусства свою острореалистичную живопись. Здесь рассказы маслом об Украине и августе 2020-го.





Мама троих детей у мольберта - с начала 80-х. Рисовала и высказывалась в соцсетях еще до того, как это стало мейнстримом. И против ярого национализма, "этнокультурного гетто" и отрыва от русской цивилизации. Ее "тронули за нервы" события в Донбассе. Без черновых выплеснула на холст, ставший резонансным.

Ее принцип: "я художник, я так вижу". Здесь и сейчас. Жигимонт за то, чтобы холст и масло вступали в информационную войну. Потому события "9 августа" и лица "Женского марша" - не без внимания художницы. То, что тиражировалось для и во вред оппозиции теперь вышло из цифры и воочию на экспозиции.