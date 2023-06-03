Картины смерти из осколков мин и снарядов - фестиваль "Вечный огонь" в Волгограде показал работы о Великой Отечественной войне

ХI Международный фестиваль "Вечный огонь" собрал в Волгограде участников из 310 точек необъятной России и еще десятка стран, тех, кто понимает, как важно помнить и доносить историческую правду о Великой Отечественной войне.

ГТРК "Ямал" представила спецрепортаж "Голая правда войны в скульптурах"

Наш собеседник, гендиректор ГТРК "Ямал" Александр Добрынин, поделился информацией о работе поисковиков и о том самом новом подходе, который цепляет зрителя.

Из страшных находок - осколков мин и снарядов, оружия - они создают картины, и это картины смерти. Невозможно пройти мимо.

Александр Добрынин рассказывает - несмотря на то, что Арктика и Волгоград совершенно разные и далекие регионы, очень много людей с Ямала воевало. "Мой дед прошел эту бойню и выжил, дошел до Берлина. Я, приезжая сюда, отдаю дань памяти ему, - признается руководитель компании. - Он много рассказывал, про эту битву он много говорил, что такой бойни в мире не было. Я маленький был, сочинения писал в школе, эти факты рассказывал, мою маму потом приглашали на общение в школу, в райком партии, узнать, откуда ребенок берет такие данные. А дед рассказывал, что сгребали людей, и кучи были на уровне второго-третьего этажа дома. Мы в этой битве выиграли, потому что народ наш не сломить".

Раньше не рассказывали всей правды о войне, говорит Александр Добрынин. "Ветераны, да и мой дед такой же был, он тоже не рассказывал всего. У него было два ордена Славы, два боевых ордена Красной Звезды. И я только в современное время прочитал, когда в интернете появился ресурс "Подвиг народа" (Обобщенный банк данных "Подвиг народав Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." - Прим. ред.), я только там по-настоящему узнал, за что он их получил. Прошло время, нам нужны дополнительные эмоции, чтобы понять, осознать, передать поколениям".