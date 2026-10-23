Картофель в шести подачах: Константин Ивлев привез в Минск проект "Ангелы шефа"

Картофельный манифест в 6 подачах. Шеф-повар и шоумен Константин Ивлев привез в Минск проект "Ангелы шефа". На одной минской кухне встретились повара из Беларуси и России. Задача - создать эксклюзивное сет-меню. Оно разрабатывалось специально для этих двух минских вечеров и не будет повторяться в классических картах ресторанов. Базовый продукт даже в десертах - картофель. Каждая подача - неожиданная и современная интерпретация привычного продукта.

Константин Ивлев, шеф-повар, ресторатор, телеведущий:

"Когда мы говорим о Беларуси, нам в первую очередь что приходит в голову? Картофан.

Да уж, знаете, ребят, не обижайтесь. Так же, как и про нас говорят, что у нас либо оливье, либо пельмени, либо еще что-то.

Мы решили немножко эту картошку трансформировать совершенно в новые вкусы, в новые, соответственно, капсулы, идеи. Потому что суть повара заключается в том, чтобы выжать максимум из всего. Один из главных специалитетов нашей профессии - это общение. Понимаешь, когда мы общаемся, мы дружим, мы узнаем какие-то тренды, что-то интересное, новое, и это дает свой результат.

Глобальная цель проекта проста - соединить именно тех людей, кто болеет кулинарией, и стать кулинарной скорой помощью для людей. Когда у кого-то возникает какой-то вопрос либо надобность в хорошем шефе, в хорошем шоумене либо еще в чем-то, они приходят к нам, и мы, соответственно, помогаем. Потому что все ребята прошли через телек. Все ребята умеют рассказывать, говорить, а самое главное - делать как Цезарь одновременно: готовить и говорить".

Формат гала-ужина интерактивный: гости могут свободно общаться с кулинарами на любые темы. Цель проекта - объединить поваров из Беларуси и России и дать им инструменты для продвижения собственного дела.