Возьмем:

5 вареных в мундире картофелин,

1 яйцо,

150-200 граммов муки,

бекон копчено-вареный,

петрушку.

По данным экспериментов, употребление всего 30 граммов устойчивого крахмала в сутки повышает чувствительность инсулиновых рецепторов на 33 %. Чтобы максимально увеличить содержание устойчивого крахмала в картофеле, рекомендуется его отварить, а затем поместить в холодильник на 8-12 часов. Затем употреблять его необходимо в охлажденном виде.

Картофель очищаем и натираем на мелкой терке. К картофелю добавляем яйцо и немного соли. Слегка перемешиваем. Вмешиваем в смесь примерно 70 граммов просеянной пшеничной муки. Оставшуюся муку добавляем постепенно, пока не получится мягкое, эластичное тесто. Количество муки зависит от степени крахмалистости картофеля. Общее правило: чем меньше муки, тем более легкими и нежными получатся ньокки. Выкладываем тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и формируем шар. Работая с тестом, не вымешивайте его привычными растягивающими движениями (это сделает его резиновым), а легкими движениями складывайте от краев в середину, слепливая вместе.

Разделяем тесто на 4 части, скатываем шарики. Из каждой части формируем колбаску и нарезаем кусочками шириной примерно 1-2 см.

Кусочкам теста можно придать округлую форму и прижать зубцами вилки, чтобы получились бороздки. Нарезаем бекон кубиками небольшого или среднего размера. Обжариваем бекон на среднем огне, помешивая, пока он слегка не подрумянится и не вытопится часть жира (примерно 5-7 минут).

Кипятим 1,5-2 л воды, посолим. Добавляем в кипящую воду ньокки и варим 1-1,5 минуты, пока они не всплывут на поверхность. Затем варим ньокки еще 20 секунд, чтобы они полностью приготовились.

Подаем ньокки в горячем виде, присыпав петрушкой и беконом.