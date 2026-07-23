"Картонный Майдан" рукотворен" - чем был полезен Федоров европейскому ВПК

Протесты в Украине, последовавшие за отставкой министра обороны Михаила Федорова, имеют рукотворный характер и в значительной степени управляются европейскими СМИ. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

По его словам, новости о событиях в Украине нередко появляются в западных медиа за несколько часов до самих событий. "Картонный Майдан" рукотворен. На сегодняшний день им управляют больше европейские СМИ. Потому что там появляются новости о том, что произойдет в Украине через несколько часов", - отметил эксперт.

Александр Тиханский напомнил, что смена состава правительства - давняя практика Владимира Зеленского. "Зеленский всегда старался убрать те фигуры, которые получали какую-то политическую значимость или шли на конфронтацию даже в мелких вопросах. В общем-то, такая ротация кадров была часто", - сказал аналитик.

Александр Тиханский:

"Федоров стал политически значимой фигурой. Причем политически значимой фигурой как раз не у народа. Не столько у народа, сколько у европейского и американского ВПК. Поскольку, надо отдать должное, Федоров все-таки сумел найти какие-то небольшие компромиссы между европейским и американским военно-промышленными комплексами, вернее, между их интересами к деньгам".

Аналитик привел примеры достижений бывшего министра: "Федорову удалось большую часть производства украинского ВПК перенести на европейскую территорию. Этим европейцы довольны. Мало того, буквально месяц назад ему удалось инициировать в Европе миллиардную программу европейцев по производству высокотехнологичных дронов дальнего действия".

Эксперт считает, что основной конфликт связан с наличием нескольких "кураторов" у Украины как военной лаборатории. "Мы прекрасно видим, что Украина - это просто военная лаборатория, но у этой военной лаборатории несколько кураторов. Так вот, эти кураторы не могут договориться. В этом основной конфликт. Федоров как самостоятельная политическая фигура абсолютно не устраивает Зеленского. Мало того, западные СМИ где-то месяца два назад уже кинули идею в медиапространство о том, что он прекрасная замена Зеленскому. И вот этого, конечно, Зеленский не мог упустить", - заключил Александр Тиханский.

Таким образом, по мнению аналитика, отставка Михаила Федорова и последовавшие за ней протесты отражают внутренние противоречия между различными внешними интересами вокруг Украины и стремление Владимира Зеленского устранить потенциально опасных для себя политических фигур.