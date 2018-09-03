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"Карту гостя Европейских игр" представят в Минске к декабрю

Сейчас специалисты готовят предложения по включению в проект интересных для спортсменов и болельщиков объектов. Планируется, что продажи новой карты стартуют одновременно с билетами на соревнования. 

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